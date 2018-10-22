22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 22 октября подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0132 и составляет Br2,0988 (19 октября - Br2,112 за $1).

Евро дороже на Br0,0027 до Br2,4197 (19 октября - Br2,417 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0036 до Br3,2132 за 100 российских рублей (19 октября - Br3,2096 за 100 российских рублей).-0-

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