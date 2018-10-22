22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 22 октября подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0132 и составляет Br2,0988 (19 октября - Br2,112 за $1).
Евро дороже на Br0,0027 до Br2,4197 (19 октября - Br2,417 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0036 до Br3,2132 за 100 российских рублей (19 октября - Br3,2096 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.417 BYN
|2.42 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.112 BYN
|2.097 BYN
|2.105 BYN
|RUB
|3.2096 BYN
|3.205 BYN
|3.219 BYN