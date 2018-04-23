23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 23 апреля подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,002 до Br2,0055 (20 апреля - Br2,0035 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,011 и стоит Br2,4592 (20 апреля - Br2,4702 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0266 до Br3,2428 за 100 российских рублей (20 апреля - Br3,2694 за 100 российских рублей).-0-
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