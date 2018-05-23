23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 23 мая подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0074 до Br1,9972 (22 мая - Br1,9898 за $1).

Евро подешевел на Br0,0045 и стоит Br2,3425 (22 мая - Br2,347 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0007 до Br3,2464 за 100 российских рублей (22 мая - Br3,2471 за 100 российских рублей).-0-