24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 24 октября подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0057 и составляет Br2,1056 (23 октября - Br2,0999 за $1).
Евро подешевел на Br0,0011 до Br2,4067 (23 октября - Br2,4078 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0077 до Br3,2073 за 100 российских рублей (23 октября - Br3,215 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4067 BYN
|2.401 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1056 BYN
|2.105 BYN
|2.108 BYN
|RUB
|3.2073 BYN
|3.21 BYN
|3.215 BYN