25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 25 января подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0061 до Br1,9741 (24 января - Br1,9802 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0113, его курс составил Br2,4507 (24 января - Br2,4394 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0175 до Br3,5293 за 100 российских рублей (24 января - Br3,5118 за 100 российских рублей).-0-
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