26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 26 июля подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0008 и стоит Br1,9893 (25 июля - Br1,9901 за $1).

Евро подорожал на Br0,005 до Br2,3318 (25 июля - Br2,3268 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0024 до Br3,1604 за 100 российских рублей (25 июля - Br3,158 за 100 российских рублей).-0-

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