26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 26 января подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0019 до Br1,9722 (25 января - Br1,9741 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0066, его курс составил Br2,4573 (25 января - Br2,4507 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0028 до Br3,5321 за 100 российских рублей (25 января - Br3,5293 за 100 российских рублей).-0-

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