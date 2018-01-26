26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 26 января подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0019 до Br1,9722 (25 января - Br1,9741 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0066, его курс составил Br2,4573 (25 января - Br2,4507 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0028 до Br3,5321 за 100 российских рублей (25 января - Br3,5293 за 100 российских рублей).-0-
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