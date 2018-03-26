26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 26 марта подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0013 до Br1,9474 (23 марта - Br1,9487 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0086 и составляет Br2,4114 (23 марта - Br2,4028 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0053 до Br3,418 за 100 российских рублей (23 марта - Br3,4127 за 100 российских рублей).-0-

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