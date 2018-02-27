27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 27 февраля подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0019 до Br1,9537 (26 февраля - Br1,9556 за $1).

Курс евро вырос на Br0,002 и составляет Br2,4101 (26 февраля - Br2,4081 за 1 евро).

Российский рубль стал дороже на Br0,0141 до Br3,5084 за 100 российских рублей (26 февраля - Br3,4943 за 100 российских рублей).-0-

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