29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 29 июня подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0113 и стоит Br1,9898 (28 июня - Br2,0011 за $1).
Евро подорожал на Br0,0012 до Br2,3142 (28 июня - Br2,313 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0084 до Br3,1705 за 100 российских рублей (28 июня - Br3,1621 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.31 BYN
|2.32 BYN
|USD
|1.9898 BYN
|1.987 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.1705 BYN
|3.16 BYN
|3.174 BYN