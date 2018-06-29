29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 29 июня подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0113 и стоит Br1,9898 (28 июня - Br2,0011 за $1).

Евро подорожал на Br0,0012 до Br2,3142 (28 июня - Br2,313 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0084 до Br3,1705 за 100 российских рублей (28 июня - Br3,1621 за 100 российских рублей).-0-

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