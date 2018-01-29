29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 29 января подорожал, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0086 до Br1,9808 (26 января - Br1,9722 за $1).
Курс евро не изменился и составляет Br2,4573.
Курс российского рубля снизился на Br0,0114 до Br3,5207 за 100 российских рублей (26 января - Br3,5321 за 100 российских рублей).-0-
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