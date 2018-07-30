30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 30 июля подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0006 и стоит Br1,9916 (27 июля - Br1,9922 за $1).

Евро подорожал на Br0,0022 до Br2,3222 (27 июля - Br2,32 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0086 до Br3,1724 за 100 российских рублей (27 июля - Br3,1638 за 100 российских рублей).-0-

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