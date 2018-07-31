31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 31 июля подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0063 и стоит Br1,9853 (30 июля - Br1,9916 за $1).
Евро подорожал на Br0,0045 до Br2,3267 (30 июля - Br2,3222 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0112 до Br3,1836 за 100 российских рублей (30 июля - Br3,1724 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3222 BYN
|2.322 BYN
|2.326 BYN
|USD
|1.9916 BYN
|1.982 BYN
|1.987 BYN
|RUB
|3.1724 BYN
|3.171 BYN
|3.185 BYN