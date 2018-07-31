31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 31 июля подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0063 и стоит Br1,9853 (30 июля - Br1,9916 за $1).

Евро подорожал на Br0,0045 до Br2,3267 (30 июля - Br2,3222 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0112 до Br3,1836 за 100 российских рублей (30 июля - Br3,1724 за 100 российских рублей).-0-

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