31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 31 мая подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0102 до Br2,0123 (30 мая - Br2,0225 за $1).
Евро подорожал на Br0,0096 и стоит Br2,3538 (30 мая - Br2,3442 за 1 евро).
Курс российского рубля стал выше на Br0,0091 до Br3,2422 за 100 российских рублей (30 мая - Br3,2331 за 100 российских рублей).-0-
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