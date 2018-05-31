31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 31 мая подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0102 до Br2,0123 (30 мая - Br2,0225 за $1).

Евро подорожал на Br0,0096 и стоит Br2,3538 (30 мая - Br2,3442 за 1 евро).

Курс российского рубля стал выше на Br0,0091 до Br3,2422 за 100 российских рублей (30 мая - Br3,2331 за 100 российских рублей).-0-

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