Доработанный белорусский электромобиль планируется презентовать до конца 2018 года

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доработанный белорусский электромобиль планируется продемонстрировать до конца 2018 года, сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков на сессии Общего собрания НАН, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году показали примерную модель, сейчас активно работаем уже над полностью белорусским образцом электромобиля. Это очень сложный механизм для изготовления, отрабатываем разные системы. Мы планируем создание электромобиля не только какого-то одного типа - мы отрабатываем и представительского класса, среднего класса и доступный для широких слоев населения, он должен быть доступным по ценам и удобным в использовании", - отметил председатель Президиума НАН.

Уже сейчас белорусские ученые демонстрируют линейку электротранспорта - скутеры, велосипеды, мопеды. "Это именно наши белорусские разработки. Аккумулятор - тоже белорусского производства", - подчеркнул Владимир Гусаков.

Что касается серийного производства электромобилей, то это отдельный вопрос. Оно может быть налажено на новом или уже действующем предприятии, например на "БЕЛДЖИ". "Это вопрос следующего порядка, нам надо сначала его разработать и доказать эффективность и преимущества. Если наш электромобиль будет по своим техническим характеристикам не уступать зарубежным аналогам, тогда будет ставиться вопрос о его производстве, - отметил Владимир Гусаков. - Мы сейчас добиваемся того, чтобы он был конкурентным".

"Мы не оставили идею электромобиля, по-прежнему работаем над ней и успешно продвигаемся", - резюмировал он.

Перспективными задачами на 2018 год Владимир Гусаков назвал создание новейших фармацевтических препаратов и "умных материалов" для различных отраслей (машиностроения, строительства, в том числе дорожного). Ученые также будут работать над новыми сортами растений и сельскохозяйственными машинами, которые должны быть конкурентоспособными на рынке.

"Академия наук работает в контексте мировой науки, и по всем направлениям мы ставим амбициозные задачи", - отметил председатель Президиума НАН.

В работе сессии Общего собрания Национальной академии участвуют около 500 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые. На сессии рассматриваются перспективы развития НАН Беларуси и научной сферы на 2018 год в контексте задач, поставленных Президентом на II Съезде ученых.

На 1 января 2018 года членами Академии наук являлись 88 академиков, 130 членов-корреспондентов, 4 почетных и 16 иностранных членов. Общий объем работ, выполненных всеми организациями НАН в 2017 году, составил Br625,6 млн (118,3% к 2016 году). Объем экспорта товаров и услуг организаций НАН в 2017 году вырос практически на треть и составил $47,7 млн. Дополнительно привлечены средства по грантам на общую сумму $2,2 млн. Академия наук в 2017 году продолжала работу по превращению в крупнейшую научно-производственную корпорацию Беларуси и ускорению внедрения в производство научно-технических разработок ученых. На базе 46 научно-исследовательских организаций НАН созданы и функционируют около 90 производств.-0-