Дорожники уже заготовили к зиме около 60% необходимой песко-соляной смеси

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожные организации Беларуси, по данным на 8 октября, заготовили к предстоящему зимнему сезону около 280 тыс. т песко-соляной смеси, что составляет чуть более 60% от потребности. Такие данные предоставили БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.

Заготовлено также примерно 110 тыс. т чистой соли (или 69%) и около 400 т складируемых органоминеральных смесей (СОМС) для ямочного ремонта в зимний период (87%).

Как отметили в Минтрансе, обеспечение условий круглосуточного бесперебойного и безопасного движения по обслуживаемым автодорогам является одним из важнейших приоритетов дорожной службы в зимний период. "Для решения этой задачи дорожные организации Министерства транспорта и коммуникаций, обслуживающие сеть республиканских дорог, располагают необходимыми материально-техническими ресурсами, которые позволяют обеспечить устранение зимней скользкости покрытий дорог в установленные сроки", - заверили в министерстве.

По данным Главного управления автомобильных дорог Минтранса, к предстоящему зимнему периоду дорожные организации выполнили комплекс работ по повышению технико-эксплуатационного состояния дорог. В частности, речь идет об устройстве тонкослойных покрытий, шероховатых слоев износа методом поверхностной обработки и технологии "сларри сил", нанесении горизонтальной разметки. Проведены работы по герметизации трещин и деформационных швов, профилированию обочин, ликвидации ямочности.

"В республиканских предприятиях автомобильных дорог на основе анализа имеющейся в наличии техники, особенностей предыдущих зимних сезонов эксплуатации автодорог и соответствующих расчетов разработаны планы-графики, предусматривающие закрепление за участками дорог машин, механизмов, водительского состава и рабочих, - рассказали в ведомстве. - Завершается подготовка и ремонт снегоочистительной и пескосолераспределительной техники. К зимнему сезону вдоль автомобильных дорог будут установлены сигнальные вехи, а местами - снегозадерживающие щиты и сетки".

С 1 ноября на предприятиях республиканских автодорог будет организовано круглосуточное дежурство для сбора оперативной информации по автомобильным дорогам, своевременного реагирования на дорожную обстановку и организации работ по обеспечению проезжаемости и безопасности дорожного движения.

В этой связи в Главном управлении автомобильных дорог Минтранса напоминают о наличии единого телефонного номера диспетчерских служб организаций республиканского дорожного хозяйства. Набрав "125" в любом регионе страны, участники дорожного движения могут сообщить важную информацию либо высказать замечания о дорожных или погодных условиях на той или иной республиканской дороге. Если полученная информация относится к компетенции дорожных служб республиканского дорожного хозяйства, она не останется без внимания и реагирования, а при необходимости к решению проблемы будут привлечены другие экстренные и аварийные службы.-0-