Duisburger может стать акционером управляющей компании "Великого камня" в середине мая

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Duisburger Hafen AG может стать акционером СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" в середине мая. Об этом в программе "Неделя" на телеканале СТВ сообщил заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков, информирует БЕЛТА.

Говоря о сроках вхождения в состав управляющей компании парка немецкой корпорации, он заявил, что подписание документов и проведение транзакции по покупке акций ожидается в середине мая. "Заседание Совета акционеров состоялось. Эта сделка была одобрена еще раз. Считаю, что для парка она является эпохальной", - подчеркнул замглавы Администрации Президента.

"Мы позиционируем себя, и так оно есть, как сказал Си Цзиньпин, что парк - жемчужина "Пояса и пути". Как бы ни было сложно в условиях конкуренции реализовать этот тезис, логика простая: Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный округ), который позиционируется как логистический хаб на Шелковом пути, а конечная точка - Дуйсбург", - отметил Николай Снопков. По его словам, две трети контейнерных поездов из Китая останавливаются в Дуйсбурге, а между ними - парк "Великий камень". Поэтому логично, что и китайская, и немецкая стороны участвуют в проекте. Это говорит о том, что они будут заинтересованы направлять грузы через парк, резюмировал Николай Снопков.

В настоящее время акционерами СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" являются белорусские (32%) и китайские структуры.-0-