Duisburger станет в ближайшее время акционером управляющей компании "Великого камня"

11 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Компания Duisburger Hafen AG планирует стать акционером СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" в самое ближайшее время, сообщил корреспонденту БЕЛТА глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко.
"15-16 марта ждем делегацию Duisburger. Планируем, что компания войдет учредителем в управляющую компанию. Они намерены купить акции Минска и ОАО "Горизонт" и заключить с администрацией парка акционерное соглашение по условиям деятельности как учредителя", - отметил Александр Ярошенко.
Также, по его словам, в составе делегации в Минск планируют прибыть представители Deutsche Bahn, чтобы обсудить возможные варианты сотрудничества в сфере организации быстрого движения товаров из Китая в Европу и наоборот через Беларусь.
В настоящее время акционерами СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" являются белорусские (32%) и китайские структуры. Мингорисполкому и ОАО "Горизонт" принадлежит по 0,42% акций.-0-
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