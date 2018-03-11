Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
11 марта 2018, Вс
0°C
Сплошная облачность EUR 2.4314
USD 1.9589
RUB 3.4482
Главное
Александр Лукашенко "Лучшим из самых прекрасных и самых сильных" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Президент
Европейские эксперты проверят результаты стресс-тестов БелАЭС
Общество
Белорусский боксер Кирилл Релих победил в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA
Спорт
"Беларуськалий" окажет помощь семьям погибших шахтеров
Общество
"Белнефтехим" рассказал о новом механизме изменения цен на автомобильное топливо
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Минской области с начала года за пьяную езду конфисковано 25 автомобилей
18:15 Происшествия
Минские "Цмокі" прервали серию поражений в Единой лиге ВТБ победой над "Пармой"
18:06 Спорт
Брестчан 27 марта приглашают на "Ночь в театре"
18:00 Культура
Биатлон. Расписание и результаты этапов Кубка мира-2017/2018 и Олимпийских Игр в Пхенчхане
17:07 Турнирные таблицы
Duisburger станет в ближайшее время акционером управляющей компании "Великого камня"
16:59 Экономика
"Беларуськалий" окажет помощь семьям погибших шахтеров
16:24 Общество
Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард победил в масс-старте на КМ в Финляндии
16:20 Спорт
Предприятия СЭЗ "Гомель-Ратон" в январе увеличили экспорт на 17%
16:17 Экономика
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Могилеве состоялся отборочный этап республиканского конкурса "Белорусский мастер - 2018"
15:47 Регионы
Крипта князей Радзивиллов в Несвиже закрыта для туристов из-за подтопления
15:26 Культура
Фура в районе пересечения МКАД и трассы М3 выехала на разделительную полосу и сбила пешеходов
14:53 Происшествия
Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!" стартует 12 марта
14:13 Общество
Избирательный участок по выборам президента РФ впервые будет образован в Барановичах
13:37 Регионы
Ролик о Национальной библиотеке Беларуси открыл "Туристический видеопутеводитель"
13:21 Культура
Велосипедист пострадал в ДТП в Березинском районе
12:45 Происшествия
Идеи Си Цзиньпина о новой эпохе развития социализма внесены в конституцию Китая
12:41 В мире
Резидент "Великого камня" поставил в Беларусь 2 беспилотных автомобиля для проведения испытаний
12:23 Экономика
Замуполномоченного по делам религий и национальностей проведет прямую телефонную линию
12:08 Общество
Туман и гололедица прогнозируются 12 марта в Беларуси
12:01 Общество
Ледовый каток по ул. Головацкого в Гомеле закрыт для проверки безопасности
11:54 Происшествия
Все новости
Сюжеты
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
8 Марта 8 Марта
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Наплыв мигрантов в Европу Наплыв мигрантов в Европу
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Duisburger станет в ближайшее время акционером управляющей компании "Великого камня"

Экономика 11.03.2018 | 16:59
Александр Ярошенко. Фото из архива
Александр Ярошенко. Фото из архива
Индустриальный парк "Великий камень" Новости сюжета Индустриальный парк "Великий камень"
Другие сюжеты

11 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Компания Duisburger Hafen AG планирует стать акционером СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" в самое ближайшее время, сообщил корреспонденту БЕЛТА глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко.

"15-16 марта ждем делегацию Duisburger. Планируем, что компания войдет учредителем в управляющую компанию. Они намерены купить акции Минска и ОАО "Горизонт" и заключить с администрацией парка акционерное соглашение по условиям деятельности как учредителя", - отметил Александр Ярошенко.

Также, по его словам, в составе делегации в Минск планируют прибыть представители Deutsche Bahn, чтобы обсудить возможные варианты сотрудничества в сфере организации быстрого движения товаров из Китая в Европу и наоборот через Беларусь.

В настоящее время акционерами СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" являются белорусские (32%) и китайские структуры. Мингорисполкому и ОАО "Горизонт" принадлежит по 0,42% акций.-0-

﻿
Теги
Беларусь-Китай, Германия
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4314 BYN 2.41 BYN 2.448 BYN
USD
1.9589 BYN 1.95 BYN 1.964 BYN
RUB
3.4482 BYN 3.4 BYN 3.46 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Гендиректор "Беларуськалия" о ЧП на предприятии и помощи семьям погибших
Все видео

Фотоновости

В Могилеве состоялся отборочный этап республиканского конкурса "Белорусский мастер - 2018"
Все фото

Инфографика

Международные резервные активы Беларуси Основным направлением денежно-кредитной политики на 2018 год предусмотрено сохранение международных резервных активов на уровне не менее $6 млрд.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: Дворец гимнастики стоит вложенных в него денег
Лукашенко поздравил Домрачеву с победой на этапе Кубка мира в финском Контиолахти
Лукашенко поздравил Гуцериева с 60-летием
Политика
Фото МИД Беларусь отметила важность разработки долгосрочной стратегии ООН в поддержку стран со средним уровнем дохода
Кравченко 12 марта посетит с рабочим визитом Брюссель
Наблюдатели от СНГ ознакомились в Ашхабаде с работой избиркомов на выборах депутатов Меджлиса
Происшествия
СК устанавливает обстоятельства инцидента в шахте ОАО "Беларуськалий"
В Минской области с начала года за пьяную езду конфисковано 25 автомобилей
Фура в районе пересечения МКАД и трассы М3 выехала на разделительную полосу и сбила пешеходов
Общество
В шахте ОАО "Беларуськалий". Фото из архива "Беларуськалий" окажет помощь семьям погибших шахтеров
Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!" стартует 12 марта
Замуполномоченного по делам религий и национальностей проведет прямую телефонную линию
Регионы
Во время конкурса ФОТОРЕПОРТАЖ: В Могилеве состоялся отборочный этап республиканского конкурса "Белорусский мастер - 2018"
Избирательный участок по выборам президента РФ впервые будет образован в Барановичах
Национальный этап Всемирных детских игр победителей пройдет в Беларуси весной
Спорт
Футболисты брестского "Динамо" одолели БАТЭ и впервые завоевали Суперкубок Беларуси
Минские "Цмокі" прервали серию поражений в Единой лиге ВТБ победой над "Пармой"
Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард победил в масс-старте на КМ в Финляндии
Технологии
В Гомеле английский язык школьникам преподает робот
Последствия захвата Земли роботами Boston Dynamics - видео
Китайский стартап показал своего "убийцу Тесла"
Культура
Александр Жарков и Андрей Воробей ФОТОРЕПОРТАЖ: Презентация книги "Город и замок Брест-Литовский"
Брестчан 27 марта приглашают на "Ночь в театре"
Крипта князей Радзивиллов в Несвиже закрыта для туристов из-за подтопления
В мире
На месте происшествия. Фото ТАСС В Краснодаре при взрыве газа в жилом доме пострадали семь человек
Идеи Си Цзиньпина о новой эпохе развития социализма внесены в конституцию Китая
140 человек застряли на подъемнике в Канаде
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта
Ученые назвали вид спорта, замедляющий старение
В Индии леопард забрел в город и напал на людей
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Порядок на маршруте
«Через Великий пост мы приближаемся к Богу»
День рождения – каждый день
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия