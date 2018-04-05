Два новых резидента зарегистрированы в индустриальном парке "Великий камень"

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два новых резидента зарегистрированы сегодня в индустриальном парке "Великий камень", сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

Новые белорусские резиденты - ООО "Стандарт НУВО" и ООО "Дуомедика".

ООО "Стандарт НУВО" - крупный инвестиционный проект в сфере новых материалов, предусматривающий строительство высокотехнологичной производственной базы для выпуска экологичных, мультибарьерных, биоразлагаемых, асептических упаковочных материалов для молочной и пищевой промышленности, не имеющей аналогов на территории стран ЕАЭС. Проект имеет ярко выраженный импортозамещающий и экспортно ориентированный характер.

Рынками продаж продукции будут являться как страны Таможенного союза ЕАЭС, так и страны Европейского союза, поскольку спрос на высокотехнологичную биологически разлагаемую упаковку в Европе значительно выше, чем в странах ЕАЭС.

Объем инвестиций составит порядка 12,5 млн евро, количество работников (после выхода на проектную мощность) - более 200 человек.

"Проект ООО "Дуомедика" также является важным для индустриального парка и Беларуси в целом, в том числе в связи с его социальной направленностью и импортозамещающим характером, ориентацией на развитие новых технологий, не представленных в Беларуси", - подчеркнул Кирилл Коротеев.

Этот проект предусматривает производство устройства для поддержания функции сердца и кровотока у людей с ослабленной сердечной мышцей (это устройство известно в медицинских кругах как Ventricular Assist Device или VAD, при этом в парке планируется производство VAD новейшего поколения). Устройство принимает кровь из нижней камеры сердца и помогает перекачивать ее к другим жизненно важным органам.

Начало производства запланировано в 2018 году.-0-