ЕАБР получил возможность совершать операции в белорусских рублях

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития получил возможность совершать операции в белорусских рублях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

В пресс-службе ЕАБР пояснили, что Евразийский банк развития открыл корреспондентский счет для внутриреспубликанских расчетов в белорусских рублях в Национальном банке Беларуси. Банк также ведет переговоры с представителями биржи относительно получения доступа к операциям на Белорусской валютно-фондовой бирже.

"Эта работа проводится в рамках стратегии банка, направленной на поддержку финансовых рынков и активизации расчетов в национальных валютах стран - участниц ЕАБР, - отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев. - В текущем году банк планирует открыть корреспондентские счета в национальных валютах во всех центральных банках стран-участниц".

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-