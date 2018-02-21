ЕАБР прогнозирует прирост ВВП Беларуси в 2018 году на 2,6%, инфляцию 6%

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует прирост ВВП Беларуси на 2,6% в 2018 году, инфляция составит 6%. Об этом говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР, сообщили БЕЛТА в пресс-центре ЕАБР.

В банке констатировали, что в 2017 году экономика стран - участниц ЕАБР адаптировалась к негативным внешним условиям и вышла на траекторию положительного экономического роста. Задача следующих нескольких лет - более устойчивый и высокий экономический рост экономики региона.

Авторы доклада отмечают, что страны ЕАБР демонстрируют положительные темпы роста по причине улучшения внешних условий, постепенного смягчения монетарной политики и фискальных стимулов. По итогам 2017 года прирост ВВП региона составил 1,8% по сравнению с падением на 0,1% в 2016 году. Наблюдается восстановление взаимной торговли.

Определенные успехи демонстрирует монетарная политика, продолжили в пресс-центре ЕАБР. Инфляция в декабре 2017 года достигла рекордно низких уровней в Беларуси - 4,6% по сравнению с декабрем 2016 года.

По прогнозам аналитиков ЕАБР, в течение 2018 года ожидаются положительные темпы экономического роста в странах - участницах ЕАЭС и увеличение ВВП на 2,2%. Достигнутый по итогам 2017 года рекордно низкий уровень инфляции (в целом по региону около 3%) увеличится в 2018 году до 4%, но будет оставаться в рамках целевых ориентиров центральных/национальных банков.

"Эффективная работа бюджетных правил позволит ослабить зависимость динамики номинального валютного курса от цен на нефть в ведущих экономиках региона и будет способствовать стабилизации взаимных валютных курсов стран - участниц ЕАБР", - отметил главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.

Специальный доклад к макрообзору посвящен взаимной торговле стран - участниц ЕАЭС, отмечается рост номинальных объемов, повышение диверсификации структуры и снижение сырьевой направленности. По мнению авторов доклада, все это свидетельствует, что единый рынок товаров и услуг ЕАЭС начинает давать экономические дивиденды. При этом взаимное экономическое сотрудничество сосредоточено, среди прочего, на развитии внутриотраслевой торговли, что позволит ей стать одним из драйверов экономического роста.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-