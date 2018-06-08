ЕАБР улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году. Об этом говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР, сообщает БЕЛТА.

По прогнозам аналитиков ЕАБР, экономический рост стран - участниц ЕАБР по итогам 2018 года составит 2,1%. "На фоне более быстрого, чем ожидалось, роста экономической активности в I квартале были улучшены прогнозы по росту ВВП Армении до 5,6% и Беларуси до 3,7% по итогам 2018 года", - говорится в докладе.

Ранее банк прогнозировал прирост ВВП Беларуси по итогам 2018 года на 2,6%.

Ухудшение внешнего фона нашло отражение в пересмотре прогноза на 2018 год по экономическому росту России с 2% до 1,8%. В перспективах экономического развития Кыргызстана переоценка внешнеэкономических предпосылок также была дополнена снижением прогнозов по производству золота. Как следствие, прогноз экономического роста на 2018 год снижен с 4,2% до 3,4%. В Таджикистане восстановление внутреннего спроса протекает медленнее, чем ожидалось ранее, поэтому оценки по росту на 2018 год снижены с 7,4% до 7%.

Авторы доклада отмечают, что в условиях снижения инфляции до рекордно низких уровней, а также приближения ключевых ставок центральных банков крупнейших стран ЕАБР к своим нейтральным значениям потенциал стимулирования экономической активности за счет импульсов денежно-кредитной политики сократился. Возобновление волатильности обменных курсов, а также сохранение среднесрочных инфляционных рисков (высокие инфляционные ожидания) создают дополнительные ограничения для монетарного стимула в краткосрочной перспективе. Использование бюджетного рычага в стимулировании экономического роста, с одной стороны, упирается в ряд ограничений, в числе которых действие бюджетных правил в странах - экспортерах нефти, таких как Россия, а с другой стороны, существует необходимость сокращения государственного долга, как в случае с Беларусью и Арменией.

В этих условиях, по мнению авторов доклада, дополнительным источником роста может стать реализация принятых странами - участницами ЕАБР стратегий и программ среднесрочного и долгосрочного экономического развития, мер по улучшению инвестиционного климата и повышению производительности труда, а также снижение доли теневого сектора.-0-