ЕАЭС будет интегрироваться в систему международной торговли

10 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подписала меморандум о взаимопонимании с Международным торговым центром (МТЦ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Цель меморандума - укрепление торгового и экономического взаимодействия государств Евразийского экономического союза и их интеграция в систему международной торговли, а также обеспечение более эффективной бизнес-среды в странах ЕАЭС", - пояснили в пресс-службе.

Документ устанавливает рамки сотрудничества между МТЦ и ЕЭК и открывает возможности для реализации совместных мероприятий и инициатив, которые будут полезны микро-, малым и средним предприятиям в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России.

"Мы заинтересованы в разработке совместной повестки с МТЦ и создании новой платформы для более глубокого сотрудничества, поскольку считаем, что наше взаимодействие будет способствовать дальнейшей экономической интеграции в евразийском регионе", - заявила член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

"МТЦ рад укрепить свое партнерство с ЕАЭС и активнее поддерживать государства - члены в их усилиях по достижению устойчивого экономического развития, - сказала исполнительный директор МТЦ Аранча Гонсалес. - Это партнерство поможет разблокировать неиспользованный торговый потенциал в странах союза и обеспечить им более высокий экономический рост".

Международный торговый центр является совместным агентством Всемирной торговой организации и Организации Объединенных Наций. Деятельность МТЦ направлена на поощрение торговли и развитие экспорта, а также на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий на мировых рынках.-0-