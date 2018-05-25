ЕАЭС будет полностью обеспечивать себя продовольствием уже в ближайшей перспективе - Сидорский

25 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз будет полностью обеспечивать себя продовольствием уже в ближайшей перспективе. Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский на ХХII Петербургском международном экономическом форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Евразийский экономический союз является глобальным игроком на мировом агропродовольственном рынке, - сказал Сергей Сидорский. - Перед нами стоит задача выйти на устойчивое развитие сельскохозяйственного производства, чтобы полностью обеспечить население продовольствием".

Министр ЕЭК завил, что в союзе используются единые подходы по обеспечению сбалансированного развития общего рынка. Страны ЕАЭС полностью удовлетворяют внутреннюю потребность за счет собственного производства в зерне, овощах, картофеле, растительных маслах, яйце, сахаре. В ближайшей перспективе союз обеспечит потребности населения практически по всем товарам, включая молоко, мясо птицы и свинину. У стран интеграционного объединения есть потенциал для наращивания конкурентоспособного производства и развития экспорта высокотехнологичной продукции АПК.

"Глобальные перспективы сельского хозяйства определяются развитием современных цифровых технологий и систем точного земледелия. При этом союз открыт для взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, привлечения иностранных инвестиций и технологий в АПК", - отметил Сергей Сидорский.

По его словам, для обеспечения продовольственной безопасности в число общих задач государств пятерки входят снижение зависимости от импорта селекционных и генетических ресурсов, развитие производства кормов, кормовых добавок, комплексных удобрений, средств защиты растений, развитие сельскохозяйственного машиностроения. По каждому направлению ЕЭК разработала комплекс стимулирующих мер. Например, определены совместные действия по развитию в ЕАЭС семеноводства и племенного животноводства, разработаны мероприятия по поддержке производителей сельхозтехники, приняты меры по созданию условий для локализации в союзе производства современной техники и высокотехнологичных ресурсов для сельского хозяйства.

"Совместные действия наших стран, сотрудничество с зарубежными партнерами позволят реализовать потенциал по наращиванию объемов конкурентоспособного производства и экспорта. Тем самым мы внесем весомый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - резюмировал Сергей Сидорский.-0-