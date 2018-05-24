ЕАЭС и Египет осенью приступят к созданию зоны свободной торговли

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз и Египет начнут полноформатные переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли осенью текущего года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам встречи члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Вероники Никишиной с министром торговли и промышленности Египта Тареком Кабилем.

"Обсуждались итоги внутренней работы сторон по подготовке к запуску переговоров о заключении соглашения о зоне свободной торговли, а также результаты технических консультаций делегаций ЕАЭС и Египта, состоявшихся 21 декабря 2017 года, - проинформировали в пресс-службе. - Тарек Кабиль отметил высокую важность для Египта предстоящих переговоров с союзом и выразил надежду на скорейшее подписание соглашения. Вероника Никишина со своей стороны подчеркнула значимое место Египта среди торговых партнеров ЕАЭС. По ее словам, уже устоявшиеся прочные торгово-экономические связи могут получить новый импульс для роста после формирования зоны свободной торговли. Министры договорились провести широкоформатный раунд переговоров по соглашению осенью текущего года".

Сейчас наблюдается положительная динамика товарооборота между сторонами: в 2017 году по сравнению с 2016-м экспорт государств ЕАЭС в Египет вырос на 63,1% и составил $6,3 млрд, импорт увеличился на 41,5% - до $589,9 млн. Товарооборот превысил $6,8 млрд.-0-