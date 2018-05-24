ЕАЭС и Индия проведут первый раунд переговоров о зоне свободной торговли во второй половине 2018 года

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз и Индия проведут первый раунд переговоров о зоне свободной торговли во второй половине 2018 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам встречи члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Вероники Никишиной с первым заместителем министра коммерции и промышленности Индии Ритой Теотия.

"Стороны обсудили итоги технических консультаций, состоявшихся в конце января этого года в Дели, а также график дальнейшей работы по подготовке соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией, - сказали в пресс-службе. - Было отмечено, что все участники переговоров придают им принципиально высокое значение. Кроме того, подтверждена готовность во второй половине года - до первого раунда переговоров - обменяться первоначальными предложениями по возможному наполнению соглашения".

Подписание документа должно придать дополнительный импульс торговле между странами ЕАЭС и Индией, которая уже показывает положительную динамику: в 2017 году по сравнению с 2016-м товарооборот между сторонами вырос на 23% - с $8,8 млрд до $10,8 млрд.-0-