ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран подписали сегодня временное соглашение о зоне свободной торговли, которое призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима, сообщает ТАСС.

"Сейчас в соглашение включен первоначальный перечень товаров, по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены после вступления в силу соглашения. Охват соглашения - 50% объема взаимной торговли", - заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саргсян на экономическом форуме в Астане. Он уточнил, что объем торговли между ЕАЭС и Ираном в 2017 году составил $2,7 млрд.

Тигран Саргсян отметил, что после вступления соглашения в силу страны ЕАЭС и Иран смогут экономить на уплате таможенных ввозных пошлин. В перечень для ЕАЭС входит мясная и масложировая продукция, отдельные виды кондитерских изделий и шоколада, косметика, виды электронного и механического оборудования. Иранская сторона получит тарифные преференции по развернутому списку продовольственной продукции - овощам, фруктами, сухофруктам, стройматериалам.

"По промышленным товарам средний уровень ставок ввозных пошлин Ирана снизится на 7 процентных пунктов, а для стран союза - на 3,5 пункта, по сельскохозяйственным товарам для Ирана они снизятся на 19 пунктов, для ЕАЭС - на 5 пунктов", - рассказал Тигран Саргсян.

По его словам, полноформатное соглашение между ЕАЭС и Ираном может быть подписано через три года.-0-