ЕАЭС и Китай намерены подписать соглашение о взаимном упрощении таможенных процедур

19 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз и Китай намерены подписать соглашение о взаимном упрощении таможенных процедур, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов и руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Гуанчжоу обсудили проект соглашения об электронном обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых из стран ЕАЭС в КНР и из Китая на таможенную территорию союза, - отметили в пресс-службе. - Встреча прошла в Пекине в рамках Первой международной трансграничной конференции по электронной торговле, организованной Всемирной таможенной организацией и Таможенной службой Китая".

Кроме того, были рассмотрены организационно-технические и процедурные аспекты взаимодействия между КНР и ЕАЭС в таможенной сфере, инициатива "Один пояс и один путь", вопросы совершенствования таможенного администрирования и упрощения процедур торговли.

"Китайская сторона положительно оценила правовые новации Таможенного кодекса ЕАЭС, который вступил в силу 1 января 2018 года. Руководитель таможенной службы Китая в том числе отметил необходимость реализации положений нового кодекса в отношении взаимного признания правового статуса уполномоченных экономических операторов Китая и ЕАЭС", - подчеркнули в ЕЭК.

Соглашение об электронном обмене информацией о товарах и транспортных средствах между таможенными администрациями стран ЕАЭС и КНР позволит более тщательно отслеживать товарные потоки, пересекающие таможенные границы союза, создать условия для полномасштабного контроля за импортом китайской продукции в страны ЕАЭС, а также их транзитом через единую таможенную территорию союза. Информационное взаимодействие будет способствовать выявлению серых схем поставок и, как следствие, снижению объемов некачественного импорта.

"Проект соглашения сейчас проходит внутригосударственное согласование в странах ЕАЭС и Китае", - добавили в ЕЭК.-0-