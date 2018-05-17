ЕАЭС и Китай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский экономический союз и Китай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, сообщает ТАСС.
Как отметил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, соглашение носит непреференциальный характер и не предусматривает отмены пошлин или автоматического снижения нетарифных барьеров. Вместе с тем соглашение позволит улучшить условия доступа товаров на рынок Китая путем имеющихся в соглашении норм по упрощению торговых процедур, повышению уровня транспарентности, а также повышению уровня взаимодействия по всем сферам торгового сотрудничества.
Переговоры по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР проводились на основании решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года. В переговорах принимали участие представители Евразийской экономической комиссии, национальных правительств стран ЕАЭС, а также эксперты и официальные представители китайских ведомств.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3704 BYN
|2.355 BYN
|2.363 BYN
|USD
|2.0031 BYN
|1.995 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.2122 BYN
|3.217 BYN
|3.233 BYN