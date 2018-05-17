ЕАЭС и Китай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский экономический союз и Китай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, сообщает ТАСС.

Как отметил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, соглашение носит непреференциальный характер и не предусматривает отмены пошлин или автоматического снижения нетарифных барьеров. Вместе с тем соглашение позволит улучшить условия доступа товаров на рынок Китая путем имеющихся в соглашении норм по упрощению торговых процедур, повышению уровня транспарентности, а также повышению уровня взаимодействия по всем сферам торгового сотрудничества.

Переговоры по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР проводились на основании решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года. В переговорах принимали участие представители Евразийской экономической комиссии, национальных правительств стран ЕАЭС, а также эксперты и официальные представители китайских ведомств.-0-