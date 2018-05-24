ЕАЭС и Сингапур рассчитывают на результаты переговоров по ЗСТ к концу года

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз и Сингапур рассчитывают на достижение результатов переговоров по зоне свободной торговли к концу 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина и государственный министр промышленности и торговли Сингапура Ко По Кун обсудили ход переговоров между ЕАЭС и Сингапуром о заключении соглашения о зоне свободной торговле. Было отмечено, что стороны нацелены на достижение существенных переговорных результатов уже к концу года", - проинформировали в пресс-службе.

Очередной раунд переговоров планируется провести в июне в Алматы.

"С момента нашей последней встречи год назад на Петербургском экономическом форуме многое изменилось: ЕАЭС и Сингапур провели три раунда полноформатных переговоров, готовится к проведению четвертый раунд, и уже запланированы наши шаги до конца 2018 года", - сказала Вероника Никишина.

Ко По Кун в свою очередь подтвердил заинтересованность Сингапура в укреплении торгово-экономических отношений с ЕАЭС, прежде всего с помощью соглашения о свободной торговле. "Сингапур рассчитывает, что соглашение будет способствовать укреплению как позиций союза на рынке нашей страны, так и более активному участию сингапурского бизнеса в экономической жизни государств ЕАЭС", - подчеркнул он.

Ожидается, что договоренности между странами союза и Сингапуром охватят не только вопросы доступа товаров, но и будут способствовать либерализации рынка услуг и инвестиций. Соответствующие переговоры уже идут между государствами - членами ЕАЭС и Сингапуром на двусторонней основе параллельно с обсуждением условий доступа на товарные рынки.

"Страны Азиатско-Тихоокеанского региона традиционно проявляют большой интерес к созданию зон свободной торговли с ЕАЭС. Так, после заключения соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом заинтересованность в установлении аналогичного торгового режима с союзом проявили Таиланд, Индонезия и Республика Корея, однако решений о начале переговоров по заключению соответствующих соглашений с этими странами в ЕАЭС пока не принято", - добавили в ЕЭК.-0-