ЕАЭС намерен получить статус наблюдателя в ВТО

2 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поручил проработать вопрос о получении Евразийским экономическим союзом статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам прошедшего в Астане заседания совета.

"Совет ЕЭК поручил уполномоченным органам государств - членов ЕАЭС через их постоянных представителей при Всемирной торговой организации (ВТО) проработать вопрос участия ЕАЭС в органах ВТО в качестве наблюдателя", - отметили в пресс-службе.

На заседании также приняты решения в сферах интеграции, торговли, промышленности, транспорта, цифровизации экономик стран ЕАЭС. "Совет ЕЭК рассмотрел вопросы повестки заседания Высшего Евразийского экономического совета, которые будут представлены для рассмотрения главам государств стран союза в декабре этого года в Санкт-Петербурге", - проинформировали в пресс-службе.

В частности, обсуждены вопросы вступления в силу и реализации временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, вступления в силу соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем, основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2019 год, развитие кооперации государств - членов ЕАЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.-0-