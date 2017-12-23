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ЕАЭС: от нефти и газа - к цифре
Экономика
23.12.2017 | 11:21
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.12.2017 11:21
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Евгений Воронов,
Леонид Рудинский
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Настоящее и будущее белорусской энергетики
Пресс-конференция
Игорь Луцкий,
Владимир Андриевич,
Александр Лукашанец,
Александр Суша
19 декабря
Франциск Скорина в энциклопедическом контексте Беларуси
Пресс-конференция
Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий
6 декабря
Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя
Онлайн-конференция
Александр Ерин,
Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин
6 декабря
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