7 сентября, Алматы /Светлана Савко - БЕЛТА/. ЕАЭС приступает к реализации пилотного проекта по созданию цифровых транспортных коридоров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор департамента развития интеграции ЕЭК Сергей Шухно на полях Конгресса евразийских СМИ.

С инициативой формирования полноценных цифровых транспортных коридоров в направлении Восток-Запад выступила в этом году Беларусь. Страна подключилась и к пилотному проекту, который сначала планировалось реализовать между Россией и Казахстаном. Как пояснил Сергей Шухно, проект касается санкционных в РФ товаров.

Цифровые механизмы позволяют отслеживать груз на всем пути его следования. Таким образом, санкционная продукция при доставке, например, в Казахстан транзитом через Россию, не сможет раствориться на ее территории, отметил представитель ЕЭК. Он добавил, что в дальнейшем такая практика будет распространена на все товары.

Конгресс евразийских СМИ проходит по 8 сентября в пригороде Алматы. В нем принимают участие около 60 представителей ведущих СМИ государств - участников ЕАБР. Пленарное заседание было посвящено координации макроэкономической политики, вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах, а также инвестиционному взаимодействию стран ЕАБР и роли институтов развития на евразийском пространстве.

На панельных дискуссиях обсуждалось развитие партнерства между ЕАЭС и другими интеграционными блоками, формирование евразийского информационного пространства, а также роль ЕАБР как финансового механизма евразийской интеграции.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государства-участники - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-