ЕАЭС рассчитывает на установление в обозримом будущем полномасштабного взаимодействия с ЕС - Валовая

18 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз рассчитывает на установление в обозримом будущем полномасштабного взаимодействия с Европейским союзом. Об этом заявила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая во время экспертной дискуссии "ЕС - ЕАЭС: есть ли потенциал развития взаимодействия" на Гайдаровском форуме в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Нам нужен рабочий диалог между двумя комиссиями (Европейской комиссией и ЕЭК. - Прим. БЕЛТА) вне зависимости от политического контекста. У нас компетенция по широкому кругу вопросов: торговая политика, таможенное администрирование, техническое регулирование", - сказала Татьяна Валовая.

Министр ЕЭК представила участникам дискуссии общий взгляд на текущий уровень экономического сотрудничества и перспективы взаимодействия между ЕАЭС и ЕС как наиболее продвинутыми по уровню экономической интеграции региональными объединениями. Татьяна Валовая отметила, что бизнес активно содействует сотрудничеству двух союзов и, по сути, является своеобразным катализатором установления отношений. По ее мнению, необходимо прислушаться к позиции представителей европейских деловых кругов, которые неоднократно заявляли и продолжают заявлять о негативном влиянии экономических санкций для обеих сторон.

Татьяна Валовая подтвердила готовность ЕЭК к диалогу и отметила, что с учетом исторически сложившихся экономических связей в регионе взаимодействие двух союзов неизбежно. "Нам нужно иметь два вектора развития этого диалога: один - прагматичный, абсолютно не политизированный, касающийся вопросов текущего сотрудничества, которые входят в сферу компетенции комиссии, другой же должен быть связан с формированием повестки стратегического партнерства", - подчеркнула министр ЕЭК.-0-