ЕАЭС в 2019 году приступит к созданию условий для цифровой трансформации промышленности - Субботин

21 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государства Евразийского экономического союза и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в 2019 году приступят к реализации концепции по созданию условий для цифровой трансформации промышленности и формирования единого цифрового пространства. Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин на VI Форуме машиностроителей Казахстана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

По словам Александра Субботина, страны ЕАЭС запускают общие цифровые проекты, создают отраслевые консорциумы в промышленности, платформы в сфере торговли, единые информационные системы, фактически открывая новый этап евразийской интеграции.

"Стратегической задачей развития реального сектора экономики союза является повышение производительности труда в базовых отраслях, а также повсеместное внедрение в производство таких элементов четвертой промышленной революции, как искусственный интеллект, автоматизация и роботизация", - сказал министр ЕЭК.

Он отметил, что цифровизация в ЕАЭС относится к наиболее эффективным, перспективным и приоритетным направлениям. В связи с этим в 2017 году дан старт созданию Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации и Евразийской сети трансфера технологий. "В среднесрочной перспективе будет реализована серия пилотных проектов, направленных на оцифровку производственных процессов в приоритетных отраслях промышленности с выходом на поддержку создания отраслевых цифровых платформ", - добавил Александр Субботин.-0-