ЕБРР до конца года рассчитывает войти в акционерный капитал Белинвестбанка

7 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития до конца года рассчитывает войти в акционерный капитал Белинвестбанка. Об этом заявил журналистам сегодня после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко вице-президент ЕБРР Алан Пию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы на протяжении некоторого времени сотрудничали с Национальным банком и правительством Беларуси с тем, чтобы улучшить операции Белинвестбанка. И сейчас мы подошли к тому моменту, когда ЕБРР рассматривает конкретное решение о вхождении в акционерный капитал Белинвестбанка. И мы надеемся, что это произойдет до конца текущего года", - подчеркнул Алан Пию.

"Однако после нашего вхождения в капитал работа не закончится. Напротив, вместе с правительством и Национальным банком мы будем всячески стремиться к тому, чтобы Белинвестбанк рос, чтобы увеличивался пакет его операций, чтобы он поднялся до того уровня, когда будет интерес у стратегического инвестора, привлечение которого мы будем обсуждать вместе с белорусским правительством", - заявил он.-0-