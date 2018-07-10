ЕБРР готов поддержать гранты E5P в Беларуси кредитами на 45 млн евро

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития готов поддержать гранты E5P в Беларуси кредитами на 45 млн евро. Об этом сообщила заместитель директора департамента муниципальной и экологической инфраструктуры ЕБРР Лин О'Грейди во время церемонии подписания соглашения о выделении фондом 2 млн евро на реализацию проекта по строительству полигона твердых отходов в Пуховичах, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь идет о выделении кредитных средств в размере 15 млн евро на повышение энергоэффективности жилых зданий в Минске (грант E5P при этом составит 5 млн евро) и 30 млн евро на проект по реконструкции систем водоочистки в 8 городах Беларуси (грант E5P - 12 млн евро).

"Мы также хотим расширить сотрудничество в секторе центрального теплоснабжения, реализовать проекты в сфере транспорта и уличного освещения", - отметила Лин О'Грейди.

Как сообщалось, ЕБРР предоставляет государственный заем в размере до 5 млн евро новой компании по управлению твердыми отходами, которая будет создана Минским областным исполнительным комитетом для Пуховичского и Червенского районов. Кредит будет использован для финансирования внедрения современной системы управления твердыми отходами, охватывающей сбор и обращение с ТБО в этих районах. Кредит будет софинансироваться грантом доноров на сумму до 2 млн евро из фонда E5P.

Созданное предприятие по переработке мусора станет первым в Беларуси, которое будет полностью отвечать европейским стандартам. Проект соответствует стратегии перехода ЕБРР к зеленой экономике, он поможет улучшить стандарты управления в коммунальном секторе. Предприятие будет спроектировано, построено и пущено в эксплуатацию в соответствии с директивой ЕС о полигонах. Техническая поддержка по подготовке проекта была оказана правительством Чехии.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики страны.

Восточноевропейское партнерство в сфере энергоэффективности и экологии (E5P) является многосторонним донорским фондом объемом 180 млн евро, которым управляет ЕБРР и который призван стимулировать инвестиции в области энергоэффективности в странах Восточной Европы. Фонд был создан по инициативе шведского правительства в период его председательства в Европейском союзе (ЕС) в 2009 году.

E5P дополняет кредитное финансирование проектов по энергоэффективности, предоставляемые такими финансовыми учреждениями, как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, KfW, Северная экологическая финансовая корпорация и Группа Всемирного банка. Участниками E5P являются ЕС и США, а также Армения, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Грузия, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Беларусь, Молдова, Норвегия, Польша, Румыния, Словацкая Республика, Швеция, Украина.-0-