ЕБРР может реализовать проект по совершенствованию управления госпредприятиями в одном из регионов Беларуси

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕБРР может реализовать проект по совершенствованию системы управления госпредприятиями в одном из регионов Беларуси, сообщил журналистам глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава представительства ЕБРР напомнил, что в 2017 году был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития касательно совершенствования системы управления государственными предприятиями. "В рамках этого диалога мы предложили в пилотном виде трансформировать одну-две компании. И также создать прототип нового типа управления - государственного суверенного фонда, который бы по-новому управлял госсобственностью. Это будет своего рода холдинг на базе Госкомимущества", - пояснил он.

При этом Александр Пивоварский рассказал, что если ЕБРР найдет ресурсы, то подобный пилотный проект может быть реализован и в одном из регионов Беларуси. "Мы могли бы на примере какой-то области сделать такой региональный холдинг. Например, в Витебске. Но этот вопрос пока обсуждается, мы еще даже не нашли ресурсы", - отметил он.

Глава представительства ЕБРР подчеркнул, что и правительство, и Госкомимущество заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать проект по совершенствованию системы управления госпредприятиями. В качестве пилотного предприятия предложен холдинг "Белавтодор". "Кроме того, планируется, что в 2018 году одно из структурных подразделений ГКИ будет оформляться, как отдельное юридическое лицо, и на базе его будет проводиться этот эксперимент по созданию нового типа управления госсобственностью. Это очень важный проект для Беларуси", - резюмировал он.

Александр Пивоварский отметил, что в дальнейшем специалисты этой новой структуры при Госкомимуществе смогут самостоятельно проводить работу по совершенствованию управления другими госпредприятиями.-0-