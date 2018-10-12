ЕБРР намерен расширять сотрудничество с Беларусью

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития намерен расширять сотрудничество с Беларусью и увеличивать объемы операций. Об этом заявил первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк на встрече с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Встреча состоялась на полях ежегодных заседаний советов управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка. Темой беседы с Юргеном Ригтеринком стала реализация Стратегии ЕБРР для Беларуси на 2016-2019 годы. "Дмитрий Крутой отметил значительный прогресс и расширение направлений сотрудничества нашей страны и банка, что выразилось в росте объема годовых инвестиций ЕБРР", - отметили в Минэкономики.

Также Дмитрий Крутой встретился с вице-президентом Международной финансовой корпорации (МФК) в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, а также в Европе и Центральной Азии Джорджиной Бейкер. Он поблагодарил в ее лице МФК за консультативную поддержку правительству Беларуси по улучшению деловой среды.

"Министр подтвердил готовность продолжить сотрудничество с МФК по поддержке малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках выделенных Европейским союзом грантовых ресурсов по соглашению о финансировании между правительством Республики Беларусь и ЕС", - добавили в Минэкономики.

Дмитрий Крутой отметил, что с учетом потенциала Международной финансовой корпорации есть все предпосылки для увеличения предоставляемых ею финансовых ресурсов частным компаниям и расширения финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.-0-