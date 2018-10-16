ЕБРР назначил Маттео Патроне новым управляющим директором в странах Восточной Европы и Кавказа

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕБРР назначил Маттео Патроне управляющим директором в странах Восточной Европы и Кавказа. Он будет работать в Киеве и отвечать за группу стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина, сообщили БЕЛТА в ЕБРР.
Маттео Патроне сменит на этой должности Франсиса Малижа, который был первым управляющим директором в этом регионе и недавно был назначен управляющим директором в секторе финансовых учреждений в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.
Совокупный исторический объем инвестиций банка в разные сектора экономик этих шести стран составляет почти 24 млрд евро.
Маттео Патроне приступит к выполнению своих обязанностей 1 ноября. "Для меня большая честь быть назначенным на эту позицию в ЕБРР и отвечать за этот интереснейший регион. Моему предшественнику удалось добиться впечатляющих результатов во всех странах региона. Моим приоритетом будет создание соответствующих условий нашим командам на местах для развития этого успеха. Потребности в наших услугах значительны, и у нас есть что предложить. Нашей задачей будет продолжение работы по увеличению конкурентоспособности местных экономик по мере их дальнейшей евроинтеграции", - отметил он.
ЕБРР с начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных отраслях экономики страны.-0-
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