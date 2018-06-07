ЕБРР обсуждает с Минском проект по водоочистке и тепловой модернизации зданий

7 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. ЕБРР обсуждает с Минском возможность реализации крупного проекта по водоочистке, очистке сточных вод, а также по тепловой модернизации зданий. Об этом сообщил журналистам вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию сегодня по итогам встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Алан Пию отметил, что в этом году было подписано соглашение между Беларусью и ЕБРР по поддержке проекта строительства Второй минской кольцевой автодороги. "Мы также завершаем реализацию проекта по автодороге М10 между Гомелем и Брестом", - сказал он.

Кроме того, по словам Алана Пию, "запущена третья волна, скажем так, инвестпроекта в области коммунальной инфраструктуры Беларуси - городов, райцентров, который предназначен для улучшения системы водоснабжения и водоотведения". Такие проекты реализованы в Слониме, Витебске, Барановичах, Лиде, Орше и Полоцке. "Сейчас мы реализуем подобные проекты еще в 8 городах, включая Шклов", - подчеркнул он.

Также Алан Пию рассказал, что во время встречи с Президентом высказал заинтересованность в участии в проектах по реконструкции 22 мостов, построенных еще в советские времена и нуждающихся в обновлении.

Беларусь является членом Европейского банка реконструкции и развития с 1992 года. Взаимодействие Беларуси и банка основывается на Стратегии ЕБРР для Беларуси на 2016-2019 годы, которая предусматривает расширение работы банка в государственном секторе.-0-