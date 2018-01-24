ЕБРР планирует до конца года завершить переговоры по вхождению в акционерный капитал Белинвестбанка

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития планирует до конца года завершить переговоры по вхождению в акционерный капитал Белинвестбанка, сообщил журналистам глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы начали диалог с белорусским правительством о вхождении в акционерный капитал Белинвестбанка. Наверное, какое-то время уйдет на переговоры, ведь это довольно сложный проект", - отметил глава представительства ЕБРР.

Александр Пивоварский сказал, что ЕБРР и белорусское правительство планировали подписать очередной меморандум о взаимопонимании касательно приватизации Белинвестбанка (срок действия предыдущего меморандума, подписанного в мае 2015 года, завершился 31 декабря 2017 года). "Речь шла о продлении меморандума, но так как мы очень быстро приблизились к разговору о вхождении в акционерный капитал банка, то не видим сейчас необходимости делать отдельно меморандум, если уже начали обсуждать такую амбициозную цель, как вхождение в капитал. Наша цель - попытаться к концу года завершить переговоры по вхождению в акционерный капитал Белинвестбанка", - подчеркнул он и уточнил, что соответствующий документ планируется подписать осенью 2018 года.

Глава представительства ЕБРР в Беларуси также сообщил, что стоимость доли акций Белинвестбанка с правительством Беларуси пока не обсуждалась.

Александр Пивоварский рассказал, что ЕБРР рассматривает несколько вариантов вхождения в капитал банка. "У нас было несколько идей, как нужно это сделать, но пока мы думаем о том, что это будет вхождение в реальный капитал с определенными условиями", - заявил он.

Глава представительства банка отметил, что уже сам процесс обсуждения такой темы, как вхождение международного финансового института в капитал белорусского банка, будет очень важен для Беларуси, как часть процесса трансформации госсектора.

Европейский банк реконструкции и развития - крупнейший институциональный инвестор в экономику Беларуси. Суммарный объем операций за весь период сотрудничества приближается к 2 млрд евро.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших финансово-кредитных институтов Беларуси. На протяжении многих лет Белинвестбанк по объему активов, кредитных, расчетных операций и средств клиентов сохраняет присутствие в шестерке крупнейших банков страны, имеет одну из самых обширных региональных сетей (около 130 подразделений) и является одним из крупнейших эмитентов на рынке банковских платежных карточек страны. Начиная с 2015 года, в банке при поддержке Европейского банка реконструкции и развития реализуется программа по повышению эффективности его деятельности и коммерциализации.-0-