24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕБРР планирует в 2018 году увеличить объем финансирования проектов в Беларуси, сообщил журналистам глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш кредитный портфель в Беларуси сейчас составляет около 500 млн евро, надеюсь, он станет более значительным к концу этого года. В 2017 году объем операций в Беларуси составил 163 млн евро (на 40 млн евро больше, чем в 2016-м). Но наша цель - продолжать расти и приблизиться к тому уровню, который был до кризиса 2014 года, это 250 млн евро", - сказал глава представительства ЕБРР. При этом он уточнил, что, если будут хорошие проекты, объем финансирования может быть больше.

Александр Пивоварский пояснил, что рост объема финансирования в Беларуси ожидается за счет нескольких факторов: во-первых, ЕБРР наращивает операции в частном секторе, во-вторых, планируются крупные проекты в части приватизации и государственно-частного партнерства. В частности, ЕБРР ожидает завершения сделок по Банку Москва-Минск и предприятию "Красносельскстройматериалы".

Говоря о реализации проекта в сфере ГЧП (реконструкции автодороги М10), глава представительства ЕБРР отметил, что в ближайшее время белорусское правительство должно его утвердить. "И мы надеемся через пару месяцев провести в Лондоне мероприятие по запуску этого проекта. Что важно, он может привлечь ресурсы, которые сегодня просто недоступны в Беларуси. Если посмотреть на диапазон потенциальных заинтересованных участников, то они из самых разных регионов. Например, уже обращались компании из Турции, Бразилии. Это будет новый источник финансирования инфраструктуры в стране", - заявил Александр Пивоварский.

Кроме того, ЕБРР участвует в реализации суверенного проекта по реконструкции автодороги Р80. "Это будет один из первых суверенных проектов, которые проходят по новой стратегии банка. Раньше у нас не было столько возможностей для работы с госсектором Беларуси", - отметил Александр Пивоварский. Он добавил, что точной даты подписания этого проекта пока нет, но планируется, что это произойдет в ближайшее время.

Глава представительства ЕБРР в Беларуси также сообщил, что банк планирует несколько интересных проектов в муниципальном секторе. "Мы сейчас обсуждаем интересные проекты по Минску. Есть значительный проект с Минскводоканалом, который мы хотим делать совместно с Европейским инвестиционным банком. Кроме того, где-то через полгода планируем завершить подготовку проекта по энергоэффективности жилых домов в белорусской столице", - рассказал он.

Европейский банк реконструкции и развития - крупнейший институциональный инвестор в экономику Беларуси. Суммарный объем операций за весь период сотрудничества приближается к 2 млрд евро.-0-