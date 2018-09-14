ЕБРР положительно оценивает реализацию страновой стратегии в Беларуси

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития положительно оценивает реализацию страновой стратегии в Беларуси на 2016-2019 годы. Об этом сообщил сегодня журналистам представитель делегации Совета директоров ЕБРР Энтони Бартзокас, подводя итоги визита делегации в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Энтони Бартзокас отметил высокий уровень организации визита, который стал первым после принятия страновой стратегии. "У нас была возможность встретиться с представителями правительства, Национального банка, гражданского общества, нашими клиентами. У нас формировалась довольно всесторонняя картина, - сказал он. - В первую очередь нам было важно понять, насколько эффективно наша новая стратегия работает в стране. Здесь у нас сложилось очень положительное впечатление. Руководство банка откликнулось на просьбу Совета директоров и очень эффективно внедрило эту стратегию в Беларуси. Офис расширил свою деятельность, стал более открытым для новых вариантов взаимодействия".

Эксперт также подчеркнул, что анализ макроэкономической ситуации в Беларуси, снижение темпов роста инфляции указывает на создание в стране новых условий для ведения бизнеса и инвестиций. Среди проблемных вопросов он назвал уровень производительности труда, конкурентоспособности. "Но у нас сложились впечатления, что и у бизнес-сообщества, и у властей сформировался прагматичный подход к реагированию на эти оценки. Мы покидаем страну с позитивным впечатлением от того, в каком направлении движется взаимодействие представительства ЕБРР в Беларуси с органами власти", - резюмировал Энтони Бартзокас.

Беларусь является членом Европейского банка реконструкции и развития с 1992 года. С начала своей деятельности в Беларуси ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в проекты в различных секторах экономики страны. Согласно страновой стратегии банка на 2016-2019 годы работа с ЕБРР сосредоточена на предприватизационной поддержке организаций финансового и промышленного секторов экономики и на поддержке малого и среднего предпринимательства, частного сектора. Совместно с ЕБРР в Беларуси продолжается реализация действующих и началась подготовка новых проектов в сферах водоотведения и водоснабжения, энергоэффективности, транспорта.-0-