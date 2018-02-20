ЕБРР предоставил БНБ-Банку дополнительные $3 млн для торгового финансирования

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил лимит на проведение операций торгового финансирования для ОАО "БНБ-Банк" на $3 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БНБ-Банка.

"Увеличение лимита обусловлено растущим объемом совершаемых сделок и активным сотрудничеством банка с ЕБРР в рамках Программы содействия развитию торговли (TFP). В соответствии с данной программой, нацеленной на содействие развитию международной торговли, ЕБРР предоставляет гарантии международным коммерческим банкам, принимая на себя риск по внешнеторговым сделкам банков-партнеров, а также предоставляет им целевые кредитные средства", - пояснили в ОАО "БНБ-Банк".

Суммарный лимит, предоставленный БНБ-Банку, в данный момент составляет $14 млн.

С момента присоединения БНБ-Банка к Программе содействия развитию торговли в 2011 году клиенты банка получили возможность финансирования своих внешнеторговых операций за счет ресурсов как самого Европейского банка реконструкции и развития, так и иностранных банков под гарантию ЕБРР. Общий объем операций торгового финансирования банка по данной программе за это время составил более $35 млн.-0-