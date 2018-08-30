ЕБРР предоставил МТБанку и БНБ-Банку кредиты по Br20 млн на финансирование МСП

30 августа, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития предоставил ЗАО "МТБанк" и ОАО "БНБ-Банк" кредиты в белорусских рублях, каждый по Br20 млн. Соответствующие соглашения подписаны сегодня в представительстве ЕБРР в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Средства будут направлены на финансирование микро-, малого и среднего предпринимательства. Это первые кредиты, выданные ЕБРР в белорусских рублях без привлечения синтетических механизмов конвертации, которые ранее использовались в подобных кредитах.

Глава сектора финансовых институтов ЕБРР в Украине, Молдове и Беларуси Александр Павлов пояснил, что эти кредиты "предоставляются на срок до двух лет и будут направлены только в реальный сектор экономики. Это стало возможным благодаря экономическому развитию страны, росту ВВП, снижению инфляции, стабилизации валютного курса и динамичному сотрудничеству с властями Беларуси".

Источниками кредитов выступают международные инвесторы. ЕБРР привлекает денежные средства в белорусских рублях и перенаправляет их на внутренний рынок Беларуси. "Таким образом, мы приоткрываем рынок белорусской валюты. Были найдены несколько инвесторов, которые посчитали, что белорусский рубль является достаточно стабильной валютой, для того чтобы в течение двух лет при определенной рыночной ставке оказаться в плюсе, - сказал Александр Павлов. - Мы подтверждаем приверженность поддержке развития бизнеса в Беларуси. Надеемся, эти кредиты послужат сигналом для других игроков на финансовом рынке о том, что кредитование малого и среднего предпринимательства является выгодным".

Председатель правления МТБанка Андрей Жишкевич отметил своевременность предоставления ЕБРР кредита в белорусских рублях. "Привлеченные средства позволят МТБанку увеличить активность кредитования проектов микро-, малого и среднего бизнеса в национальной валюте. При этом в рамках действующего соглашения по программе содействия развитию торговли нашим клиентам доступны инструменты структурирования сделок в иностранной валюте", - добавил он.

В свою очередь генеральный директор БНБ-Банка Константин Церетели подчеркнул, что заключенная сделка является символом доверия инвесторов к национальной валюте и финансовому рынку Беларуси, уверенности в его дальнейшем развитии. "Мы уже подготовили список клиентов, которые заинтересованы в долгосрочном кредитовании в белорусских рублях и готовы в максимально короткие сроки воспользоваться этим инструментом", - сказал гендиректор.

Между ЕБРР и белорусскими властями в сентябре 2017 года был подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на продвижение кредитования в местной валюте и укрепление внутренних рынков капитала. Подписание меморандума подтверждает обязательство банка предоставлять доступные кредиты белорусским банкам, микрофинансовым организациям и малым предприятиям в рамках программы ЕБРР в национальной валюте. Она была создана для минимизации уязвимости предприятий в странах операций ЕБРР по отношению к курсовой волатильности.

Беларусь является членом Европейского банка реконструкции и развития с 1992 года. С начала своей деятельности в Беларуси ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики страны.-0-