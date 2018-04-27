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ЕБРР провел "зеленый" аудит при подготовке к приватизации Барановичского ПХО

Экономика 27.04.2018 | 16:24

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития провел "зеленый" аудит в рамках предприватизационной подготовки ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" ("Блакiт"), сообщил корреспонденту БЕЛТА глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский.

Отвечая на вопрос об участии ЕБРР в предприватизационной подготовке белорусских предприятий, Александр Пивоварский отметил: "В "Блакiте" начали работу с "зеленого" аудита, или аудита по экономии ресурсов, охране окружающей среды, который на днях уже завершился. Это была первая стадия. Наша цель заключалась в том, чтобы сделать первые шаги в сотрудничестве, мы это сделали, смогли помочь в направлении, которое нужно для компании в любом случае, независимо от приватизации. Теперь будем обсуждать с компанией, правительством дальнейшую работу".

Сегодня в Минске был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития касательно предприватизационного содействия для ОАО "Криница" в 2018-2020 годах. Александр Пивоварский не исключил, что со временем аналогичный меморандум будет подписан и в отношении БХПО. "Надеемся, что в этом году сможем сделать следующие шаги совместно с правительством в поддержке приватизации Красносельского цементного завода. Мы открыты к работе и с другими компаниями в госсекторе", - добавил он.

Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение - один из крупнейших производителей текстильной продукции в Европе и странах СНГ. Здесь обеспечен полный цикл производства: переработка хлопка, изготовление пряжи и выпуск швейных изделий.-0-

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Теги
банки, Барановичи, предприятие, приватизация, проверки
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