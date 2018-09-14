ЕБРР рассчитывает до конца года нарастить кредитный портфель в Беларуси до 700 млн евро

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития рассчитывает до конца года нарастить кредитный портфель в Беларуси до 700 млн евро, сообщил сегодня на пресс-конференции глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.
"На начало года портфель насчитывал 500 млн евро. По оценке, до конца год портфель будет в районе 650-700 млн евро, это зависит в том числе от того, сколько выплат будет по старым проектам", - сказал Александр Пивоварский.
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