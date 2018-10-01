ЕБРР расширяет программу кредитования в белорусских рублях

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития расширяет в Беларуси программу кредитования в местной валюте, к инициативе присоединится "Приорбанк", сообщили БЕЛТА в ЕБРР.

Приорбанк получит кредит до $15 млн (в пересчете на белорусские рубли) на три года для последующего кредитования малых и средних предприятий (МСП) по всей Беларуси. Кредитная линия предназначена для поддержки кредитования малых и средних предприятий и снижения курсовых рисков.

"Кредитование МСП является особо важным для внутренней экономики, где более 110 тыс. местных предприятий малого бизнеса отвечают почти за четверть ВВП страны и предоставляют рабочие места около 1,5 млн человек", - отметили в ЕБРР.

Поддержка и развитие МСП является одним из основных приоритетов правительства Беларуси и ЕБРР.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных отраслях экономики страны.-0-